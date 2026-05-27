Catania palcoscenico della ginnastica | 700 atlete per il CSAIn

Notizia in breve

A Catania si svolge una competizione di ginnastica con circa 700 atlete partecipanti. La manifestazione si tiene nel Pala Arcidiacono e durerà tre giorni. Sono previste gare in diverse categorie, coinvolgendo atlete di varie età e livelli. La presenza delle atlete potrebbe portare un incremento dell’afflusso di pubblico e di attività commerciali nella zona. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo regionale e nazionale di ginnastica.