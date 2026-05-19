Ginnastica ritmica | le giovani atlete della Asd Relevè brillano ai Campionati nazionali
Dal 11 al 17 maggio, le giovani atlete della Asd Relevè hanno partecipato ai Campionati nazionali di ginnastica ritmica a Lignano Sabbiadoro. La competizione si è svolta sulla riviera, attirando numerose squadre provenienti da diverse regioni italiane. Durante la settimana, le atlete hanno esibito le loro routine e hanno affrontato le prove in diverse specialità. La manifestazione ha visto anche la presenza di giudici e allenatori, pronti a valutare le performance di ogni partecipante.
BRINDISI - Dal’11 al 17 maggio, le acque di Lignano Sabbiadoro hanno fatto da sfondo a un’ondata di eleganza, tecnica e determinazione. Il Campionato nazionale Csi di ginnastica ritmica ha visto in campo 54 giovani atlete della Asd Relevè di Brindisi, un gruppo coeso di età compresa tra i 6 e i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Trani sul podio: giovani ginnaste conquistano sei medaglie alle gare nazionali
Sullo stesso argomento
Ginnastica ritmica, sette atlete dello Zodiaco volano alle fasi nazionali dei campionati individualiPer la società ravennate gli interregionali si sono chiusi con un risultato molto positivo e ben sette pass che fanno avanzare le ginnaste ai...
Ginnastica ritmica, campionato regionale e Gold allieve: ottime prestazioni per le atlete della Nike Catania AsdSi è svolta lo scorso 1 marzo, presso il palazzetto di Misilmeri, la 2° prova del campionato gold allieve, valevole anche per l'assegnazione dei...
CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI GINNASTICA RITMICA – LIGNANO SABBIADORO Si è conclusa con grande entusiasmo la partecipazione della ASD RELEVE' di Brindisi al Campionato Nazionale del Centro Sportivo Italiano di Ginnastica Ritmica, svoltosi facebook
Ginnastica ritmica, trionfo per il Cui Lecce alle finali nazionali di Lignano SabbiadoroSi chiudono con risultati di assoluto prestigio le Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica Csi andate in scena a Lignano Sabbiadoro. L’appuntamento ha visto il Csi Lecce protagonista assoluto con una ... leccenews24.it
Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per la ASD Relevè Brindisi ai Campionati nazionali CSIUna settimana di gare, emozioni e risultati prestigiosi per la ASD Relevè Brindisi, protagonista ai Campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano di ginnastica ritmica, disputati a Lignano Sabbiad ... brindisisera.it