Ginnastica ritmica | le giovani atlete della Asd Relevè brillano ai Campionati nazionali

Dal 11 al 17 maggio, le giovani atlete della Asd Relevè hanno partecipato ai Campionati nazionali di ginnastica ritmica a Lignano Sabbiadoro. La competizione si è svolta sulla riviera, attirando numerose squadre provenienti da diverse regioni italiane. Durante la settimana, le atlete hanno esibito le loro routine e hanno affrontato le prove in diverse specialità. La manifestazione ha visto anche la presenza di giudici e allenatori, pronti a valutare le performance di ogni partecipante.

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