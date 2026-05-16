A Cesenatico si svolgono i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas, con la partecipazione di circa 1.200 atleti provenienti da diverse categorie, che vanno dalle più giovani alle ragazze di 20 anni. La competizione si tiene sulla pedana della struttura locale, coinvolgendo atlete di varie fasce di età e livello. La manifestazione è dedicata alla ginnastica artistica e si svolge nel rispetto delle regole stabilite dalle normative federali.

Cesenatico ospita i Campionati Nazionali Ginnastica Artistica Libertas, a cui partecipano 1.200 atleti di tutte le categorie, dalle più piccole sino alle ragazze di 20 anni. Al Villaggio Accademia scendono in pedana ginnaste provenienti da tutta Italia con una larga rappresentanza di squadre provenienti dalla Lombardia, ma ci sono anche parecchie società di Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Le gare si svolgono oggi dalle 8.30 del mattino sino alle 20, e domenica mattina e pomeriggio, con la cerimonia di premiazione che si terrà in serata. La scelta di Libertas di organizzare qui i Campionati nazionali è legata al fatto che l’Accademia Acrobatica è l’unica ad avere strutture, palestre e impianti di queste dimensioni, all’interno di un villaggio sul mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ginnastica artistica. In pedana 1.200 atlete

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