Catania controlli nel centro | denunciato il gestore di un lounge bar

Durante i controlli nel centro di Catania, la Polizia ha denunciato il gestore di un lounge bar. Le verifiche hanno interessato attività commerciali e il rispetto delle norme di sicurezza pubblica. L’operazione fa parte di un’attività più ampia volta a controllare il rispetto delle disposizioni in vigore. Non sono stati riportati altri dettagli sulle infrazioni specifiche o sui provvedimenti adottati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche della Polizia tra attività commerciali e rispetto delle norme. Continua l’attività della Polizia di Stato finalizzata a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica e delle normative che regolano le attività commerciali. Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno effettuato una serie di controlli nel centro cittadino, concentrandosi in particolare su una panineria e un lounge bar. Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. Durante il primo intervento, eseguito in una panineria situata nei pressi di piazza Gandolfo e particolarmente frequentata al momento delle verifiche, i poliziotti hanno rilevato alcune irregolarità amministrative. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Un uomo con bagaglio troppo leggero trasporta ovuli in corpo | Border Control Roma Fiumicino

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