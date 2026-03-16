Controlli igienico-sanitari nel centro di Catania | sanzionate due attività alimentari

Due attività alimentari nel centro di Catania sono state sanzionate dai carabinieri durante controlli igienico-sanitari. Le verifiche, svolte in modo mirato, hanno coinvolto diversi punti vendita. Nessuna altra informazione sulle motivazioni delle sanzioni o sui dettagli delle ispezioni è stata resa nota. Le autorità hanno concluso le operazioni senza segnalare ulteriori irregolarità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche dei carabinieri sulla sicurezza alimentare. Controlli mirati sulla sicurezza alimentare sono stati effettuati nel centro di Catania dai militari della compagnia carabinieri di Catania piazza Dante, con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catania. L’attività rientra in un servizio finalizzato a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Durante le ispezioni presso alcune attività commerciali della zona, i militari hanno accertato diverse irregolarità legate alla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentare previste dalla legge. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Controlli igienico-sanitari nel centro di Catania: sanzionate due attività alimentari Articoli correlati Leggi anche: Napoli, controlli di Municipale e carabinieri tra centro storico e Scampia: sanzionate attività abusive Roma: controlli movida, arrestato un giovane e sanzionate 4 attivita’ commercialiNel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della compagnia di Roma Parioli hanno condotto un ampio servizio di controllo del territorio nelle... Approfondimenti e contenuti su Controlli igienico Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, controlli sugli alimenti e vaccinazioni: i numeri della prevenzione in Piemonte; Controlli serrati sul cibo: 24 attività sospese e quasi mille certificati per l’export; Genova: controlli straordinari nel centro storico, minimarket di via Prè chiuso per problemi igienico-sanitari; Controlli nei kebab: scarsa igiene e irregolarità, multe per 11 mila euro. Servizi igienici e HACCP: scattano i controlli della Polizia MunicipaleNei prossimi giorni verifiche nei locali pubblici a Benevento dopo le lamentele dei clienti ... msn.com Controlli del NAS nel pontino: sequestrati dolci in una pasticceria e chiuso un minimarketControlli del NAS nella provincia di Latina: sequestrati 60 kg di dolci in una pasticceria e chiuso un minimarket per gravi carenze igienico-sanitarie ... latinaquotidiano.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Nel territorio di Latina e del sud pontino chiusi due panifici dopo controlli che hanno rilevato gravi carenze igienico-strutturali. #Latina #Controlli #Cronaca - facebook.com facebook