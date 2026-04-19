Nel fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione nel centro storico di Catania, con 325 controlli e otto persone arrestate. L’intervento ha coinvolto diverse forze di polizia, con l’obiettivo di preservare la sicurezza nelle aree pedonali e assicurare la normale attività legata alla movida. L’azione si è concentrata principalmente nelle zone più frequentate e a vocazione commerciale e ricreativa della città.

Un massiccio dispositivo di sicurezza interforze ha interessato il centro storico di Catania durante l’ultimo fine settimana, con l’obiettivo di tutelare la vivibilità delle zone pedonali e garantire la regolare fruizione della movida. Le operazioni, coordinate in seguito all’ordinanza del questore e in linea con le decisioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno il coinvolgimento congiunto di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, reparti mobili, scientifica e dell’Esercito Italiano attraverso il progetto Strade Sicure. Il bilancio dell’azione condotta dalle pattuglie della Polizia di Stato nel cuore della città evidenzia un controllo capillare sul territorio: sono state identificate complessivamente 325 persone, tra le quali ne sono risultate 72 con precedenti penali registrati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz interforze nel centro: 325 controlli e 8 arresti

Catania, spaccio di droga ed estorsioni: 38 arresti

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