La Curva Nord e la Curva Sud hanno diffuso un comunicato congiunto in vista della partita tra Catania e Ascoli. Nel documento, le due tifoserie invitano i supporter a partecipare all'incontro, senza specificare ulteriori dettagli o richieste particolari. Non sono state segnalate tensioni o incidenti legati alla manifestazione. La comunicazione si limita a informare sulla presenza e sulla partecipazione delle curve in occasione dell'incontro.

Ecco il comunicato congiunto della Curva Nord e quella Sud, in vista della partita Catania Ascoli. Lo inseriamo in modo integro, così come ci è pervenuto: “LO SPETTACOLO INDECOROSO A CUI ABBIAMO ASSISTITO NELLA GIORNATA DI DOMENICA IN QUEL DI ASCOLI, È STATA UNA DELLE PAGINE PIÙ TRISTI DELLA STORIA DEL CATANIA CALCIO. NON È PLAUSIBILE NÈ GIUSTIFICABILE UNA PRESTAZIONE DEL GENERE DA PARTE DI PROFESSIONISTI BEN PAGATI, CHE AVREBBERO DOVUTO SUDARE LA MAGLIA E COMPORTARSI DA UOMINI, MA CHE INVECE HANNO DISONORATO I NOSTRI COLORI E IL NOME DI UN’INTERA CITTÀ! UNA TALE UMILIAZIONE CHE IL POPOLO CATANESE NON MERITA E CHE SARÀ DIFFICILE.... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Catania calcio: comunicato congiunto della curva nord e sud

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