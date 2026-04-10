Verona-Milan trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia | il comunicato della Curva Sud

La partita tra Verona e Milan si svolgerà senza la presenza di tifosi rossoneri provenienti dalla Lombardia, a causa di una nuova disposizione che vieta la trasferta ai residenti in quella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Curva Sud. La disposizione riguarda esclusivamente i supporter lombardi e si applica a tutte le trasferte della squadra ospite in questo specifico incontro.

Nuovo stop per i tifosi rossoneri. Dopo il divieto imposto dal prefetto di Napoli per la gara in Campania, arriva un’ulteriore restrizione: per Verona-Milan è stata vietata la trasferta ai sostenitori residenti in Lombardia. La comunicazione è stata diffusa attraverso una storia Instagram della Curva Sud del Milan, che ha espresso forte contrarietà alla decisione. Nel messaggio si parla di “ennesimo folle divieto”, ritenuto privo di fondamento e rivolto indiscriminatamente a tutti i residenti in Lombardia. Di seguito, la nota ufficiale del tifo organizzato. "È di poco fa l'ennesimo folle divieto di seguire la nostra squadra in trasferta. Circoscritto a tutti i residenti in Lombardia, decisione che come accade viene presa da gente che non ha mai messo piede in uno stadio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: il comunicato della Curva Sud Napoli-Milan, vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: “Decisione folle”La Prefettura di Napoli ha vietato la trasferta allo stadio Maradona ai tifosi del Milan residenti in Lombardia, per il match di Pasquetta (6 aprile)... Verso Napoli-Milan, trasferta vietata ai residenti in Lombardia: la decisione“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di... Temi più discussi: Primavera 1 2025/26 | Trasferta di Pasquetta in Emilia per il Verona; Pronostici Milan - Hellas Verona: rossoneri in cerca di riscatto; APRILE, CAMPIONATI VERSO I RUSH FINALI; Verona-Fiorentina 0-1: gol e highlights. Milan-Verona, vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in LombardiaVietata la trasferta di Verona ai tifosi rossoneri. La comunicazione è arrivata tramite una storia IG pubblicata dalla Curva Sud Banditi: E' di poco fa l'ennesimo folle divieto di seguire la nostra s ... msn.com Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in LombardiaStretta sulla sicurezza in vista della sfida tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile allo stadio Maradona per il campionato di Serie A 2025/2026. Il ... cronachedellacampania.it Torna Indovina Il Risultato Le partite di questa settimana Verona Fiorentina 1 punto Inter Roma 10 punti Napoli Milan 10 punti Vi aspetto nei commenti #controcalcioradioweb #serieA - facebook.com facebook