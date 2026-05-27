Castrocaro celebra il valore della vita | una serata di riflessione e musica

"La vita è bella davvero! Testimonianze di vita per la vita". È questo il titolo dell'evento pubblico che si terrà giovedì 28 maggio alle 21 nella sala consiliare di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in via Marconi 81. La serata, ideata per iniziativa dell'associazione culturale Don Giovanni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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