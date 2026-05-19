Fidas VDA | una serata tra donazione di sangue e valore della gentilezza

Una serata dedicata alla donazione di sangue si è svolta recentemente presso un auditorium locale, coinvolgendo giovani che hanno condiviso le proprie esperienze. L’evento ha visto la partecipazione di volontari e volontarie impegnati in attività di sensibilizzazione e raccolta, evidenziando l’importanza del gesto di donare. Durante l’appuntamento, sono stati presentati progetti rivolti ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della solidarietà e della cura degli altri. La serata ha puntato a promuovere valori come la gentilezza e l’altruismo.

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? Punti chiave Come può un gesto medico trasformarsi in un progetto per giovani?. Chi sono i ragazzi che condivideranno le loro esperienze all'Auditorium?. Perché il sangue è considerato un farmaco impossibile da produrre?. Cosa accadrà sul palco con la compagnia teatrale Gli Specchi?.? In Breve Evento venerdì 22 maggio ore 20.30 presso l'Auditorium di Quart.. Progetto Youngle VDA coinvolge giovani per promuovere ascolto e rispetto.. Compagnia teatrale Gli Specchi mette in scena rappresentazione storica.. Donazioni essenziali per pazienti con Talassemia o vittime di incidenti.. Venerdì 22 maggio alle ore 20.30 l’Auditorium di Quart ospiterà una serata dedicata al valore del dono e alla forza delle relazioni umane, promossa dall’Associazione di Donatori di Sangue e Organi Silvy Parlato-odv (Fidas VDA). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fidas VDA: una serata tra donazione di sangue e valore della gentilezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cerreto Sannita, studenti a confronto sul valore della donazione del sangueUna mattinata di formazione, sensibilizzazione e approfondimento sul valore della donazione del sangue si è svolta presso l’Auditorium “G. Avis e Admo insieme contro i tumori del sangue: una serata sulla donazione del midollo osseoGiovedì 14 maggio alla 20,30, nella sala Europa in via Marconi 17 a Predappio, ci sarà un incontro informativo sulla tematica della donazione del...