Castelli Aperti torna nel novarese | tre dimore da sogno aprono le porte domenica 24 maggio

Domenica 24 maggio, nel novarese, tre dimore storiche apriranno le porte al pubblico nell’ambito di Castelli Aperti. La manifestazione, che si svolge ormai da diversi anni, si dedica alla visita di fortezze medievali, residenze nobiliari e castelli della regione. I visitatori potranno accedere a queste strutture senza costi e conoscere da vicino l’architettura e la storia di edifici che rappresentano un patrimonio culturale locale. L’evento fa parte di un’iniziativa più ampia dedicata alla valorizzazione dei tesori storici piemontesi.

Prosegue Castelli Aperti, la rassegna che promuove e valorizza le fortezze medievali, le dimore nobiliari e le residenze storiche piemontesi. Anche per domenica 24 maggio, sono numerosi i castelli che apriranno le loro porte, luoghi ricchi di memoria, architettura e bellezza, che offriranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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