Castellammare armi e petardi nelle case di tre ultras della Juve Stabia

Notizia in breve

Le case di tre ultras della Juve Stabia sono state perquisite dalla polizia a Castellammare di Stabia e Napoli. Durante le operazioni sono stati trovati armi e petardi. L’indagine riguarda violazioni del divieto di accesso a manifestazioni sportive e il lancio di oggetti. Nessuna persona è stata arrestata. Le perquisizioni sono state coordinate dalla Digos e dal commissariato locale.