Castellammare armi e petardi nelle case di tre ultras della Juve Stabia

Da napolitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le case di tre ultras della Juve Stabia sono state perquisite dalla polizia a Castellammare di Stabia e Napoli. Durante le operazioni sono stati trovati armi e petardi. L’indagine riguarda violazioni del divieto di accesso a manifestazioni sportive e il lancio di oggetti. Nessuna persona è stata arrestata. Le perquisizioni sono state coordinate dalla Digos e dal commissariato locale.

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Le abitazioni di tre ultras della Juve Stabia sono state perquisite dalla Digos della questura di Napoli e da agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, nell'ambito di un'indagine per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e lancio di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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