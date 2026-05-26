Castellammare armi e petardi nelle case di tre ultras della Juve Stabia
Le case di tre ultras della Juve Stabia sono state perquisite dalla polizia a Castellammare di Stabia e Napoli. Durante le operazioni sono stati trovati armi e petardi. L’indagine riguarda violazioni del divieto di accesso a manifestazioni sportive e il lancio di oggetti. Nessuna persona è stata arrestata. Le perquisizioni sono state coordinate dalla Digos e dal commissariato locale.
Le abitazioni di tre ultras della Juve Stabia sono state perquisite dalla Digos della questura di Napoli e da agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, nell'ambito di un'indagine per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e lancio di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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