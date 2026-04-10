Dopo la partita tra Juve Stabia e Sudtirol, un gruppo di ultras ha provocato scontri con alcuni tifosi rivali, durante i quali sono stati commessi furti di oggetti e denaro. Successivamente, alcuni di loro hanno condiviso sui social foto e messaggi che celebravano le azioni compiute. La Polizia di Stato ha avviato un’indagine e ha eseguito cinque misure cautelari nei confronti di persone coinvolte.

Operazione della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia, dove cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari con l’accusa di rapina aggravata. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Digos di Napoli e dal Commissariato stabiese, su disposizione del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. Gli indagati, ritenuti appartenenti alla tifoseria organizzata della Juve Stabia, sono accusati di aver preso parte a una violenta aggressione ai danni di tifosi del Sudtirol. I fatti risalgono alla notte del 7 dicembre 2024, al termine dell’incontro di Serie B tra Juve Stabia e Sudtirol, disputato allo stadio Romeo Menti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ultras scatenati dopo Juve Stabia-Sudtirol: rapina ai tifosi rivali e “trofei” sui social, cinque nei guai

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