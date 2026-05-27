Il Bologna sta valutando le opzioni per il nuovo allenatore, con Di Francesco e Palladino in prima fila. Nel frattempo, il nome di De Rossi viene considerato come una possibilità più complicata. La società ha già un piano B pronto nel caso in cui si dovesse concretizzare la separazione con l’attuale tecnico. La situazione rimane aperta, senza conferme ufficiali sulla decisione definitiva.

Bologna, 27 maggio 2026 – Che fare se le strade di Vincenzo Italiano e del Bologna alla fine dovessero separarsi? Tra gli operatori del calcio vige una vecchia regola: non è tanto importante ciò che perdi ma piuttosto come lo sostituisci. A Casteldebole lo scouting su profili di nuovo timoniere si è messo in moto da settimane, proprio per non farsi cogliere impreparati di fronte all’evenienza di un divorzio da Italiano. Ad oggi i riflettori di Fenucci, Sartori e Di Vaio sono accesi soprattutto su due candidati: Raffaele Palladino ed Eusebio Di Francesco. A debita distanza di ‘fattibilità’ seguono Daniele De Rossi, molto calato però nel mondo Genoa, e Domenico Tedesco, che è un fautore del 4-3-3, ovvero di una veste tattica che darebbe continuità al modulo di Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Casteldebole ha già il piano B. Di Francesco e Palladino in pole. De Rossi, suggestione complicata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Per la società, Vincenzo, titolare di un contratto, sarà sulla panchina rossoblù anche l’anno prossimo. Ma spuntano altri profili. A Casteldebole si cautelano con il piano B: Palladino libero, De Rossi intriga più di GrossoIl club ha confermato che Vincenzo, attuale allenatore, resterà sulla panchina anche nella prossima stagione.

Formazioni ufficiali Atalanta Genoa: le scelte di Palladino e De Rossi per il match di Serie ALe formazioni ufficiali di Atalanta e Genoa per la partita della 35ª giornata di Serie A sono state rese note.

Temi più discussi: Italiano e il Napoli vicinissimi. Gli agenti vedono AdL: c’è l’accordo. Ma l’ultima parola spetta al Bologna; Il greco sarà lasciato libero, Remo invece è già concentrato sul Mondiale. E Roma e Juventus fiutano l’affare a parametro zero. Lykogiannis già congedato. Resta il pressing su Freuler; L’incontro col tecnico non c’è ancora stato e l’attesa può penalizzare Casteldebole: Conte ha fatto partire il valzer delle panchine, ora si rischia l’effetto domino. Fenucci ribadisce: Vogliamo proseguire con Vincenzo; Bologna, le ultime da Casteldebole: differenziato per Cambiaghi, terapie per due difensori.

Casteldebole ha già il piano B. Di Francesco e Palladino in pole. De Rossi, suggestione complicataSe Italiano va via, il Bologna è pronto: piacciono gli allenatori di Lecce e Atalanta e sono stati sondati in passato. Più intriganti ma più difficili il genoano e Grosso, ormai a un passo dalla Viola ... sport.quotidiano.net

Emissari di Casteldebole alla Bombonera per l’esterno 24enne: il Boca vorrebbe inserire Dominguez nella trattativa. Gli scout rossoblù in Argentina per Zeballos. Holm ...Notizie dall’Argentina: secondo la stampa sudamericana emissari rossoblù la settimana scorsa sono stati avvistati alla Bombonera, stadio del Boca ... sport.quotidiano.net