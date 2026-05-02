Formazioni ufficiali Atalanta Genoa | le scelte di Palladino e De Rossi per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Genoa per la partita della 35ª giornata di Serie A sono state rese note. Le squadre scendono in campo con le scelte dei rispettivi allenatori, Palladino e De Rossi. L'incontro si disputa oggi, con le formazioni che sono state ufficializzate poco prima del calcio d'inizio. Entrambe le compagini presentano le proprie formazioni titolari, in attesa del fischio di inizio.

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