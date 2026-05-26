Ieri mattina, al Palazzo del Quirinale, è stata presentata al Presidente della Repubblica la nuova Ferrari Luce, un modello elettrico. La vettura è stata mostrata durante un evento ufficiale e il Presidente si è recato a bordo per una dimostrazione. La presentazione riguarda il lancio del veicolo, che si distingue per la sua alimentazione elettrica. Non sono stati comunicati dettagli tecnici o altri interventi durante l'evento.

AGI - E' stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri mattina al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce ad alimentazione elettrica. Erano presenti John Elkann, presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, vice presidente di Ferrari Spa, e Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari Spa. Mattarella a bordo della nuova Ferrari Luce . Svelata davanti ai suoi occhi, Mattarella è oi salito a bordo della prima auto full electric della Casa di Maranello. Il presidente della Repubblica ha preso il posto del ‘ pilota ’. A fianco c’era John Elkann che, per qualche minuto, ha spiegato il funzionamento della nuova Ferrari Luce al capo dello Stato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella a bordo della nuova Ferrari, 'Luce' presentata al Quirinale

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