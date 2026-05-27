Cassino tra crisi Stellantis e nodo TAV Di Mambro | Serve una politica di squadra per salvare il territorio

Il consigliere comunale di Cassino ha evidenziato la necessità di una strategia condivisa per affrontare la crisi dello stabilimento Stellantis e il dibattito sulla possibile perdita della fermata TAV. La situazione riguarda il futuro dell’area industriale e i collegamenti ferroviari, con il territorio che chiede interventi concreti. Nessuna decisione è stata annunciata, ma si sottolinea l’urgenza di un’azione coordinata per tutelare l’economia locale.

Il consigliere comunale del Comune di Cassino, Carmine Di Mambro, interviene sul delicato momento che sta vivendo il territorio cassinate, tra la crisi dello stabilimento Stellantis e il dibattito sempre più acceso sulla possibile perdita della fermata TAV.«Da giorni – dichiara Di Mambro – seguo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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