Crisi Stellantis a Cassino | piano da milioni per salvare i posti

Nel Basso Lazio, il settore automobilistico sta attraversando un momento difficile, con il polo produttivo di Cassino e le aziende collegate al centro di un confronto tra rappresentanti dei lavoratori e autorità regionali. Recentemente, sono stati annunciati investimenti per milioni di euro mirati a preservare i posti di lavoro e sostenere la ripresa della produzione. La questione coinvolge diverse parti e si sviluppa in un clima di attenzione e negoziato.

Il settore automobilistico nel Basso Lazio affronta una fase di estrema fragilità, con il polo produttivo di Cassino e la sua rete di aziende partner al centro di un serrato confronto tra vertici sindacali e istituzioni regionali. La necessità di arginare i rischi occupazionali ha spinto la Regione Lazio a convocare un tavolo tecnico per analizzare le criticità legate ai volumi di produzione Stellantis e alle incertezze sui futuri piani industriali del gruppo. Le ultime rilevazioni fornite dai rappresentanti dei lavoratori delineano un quadro di forte preoccupazione per il tessuto economico locale. Si registra infatti un incremento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, accompagnato da oltre 130 licenziamenti che hanno colpito direttamente le imprese dell’indotto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Stellantis a Cassino: piano da milioni per salvare i posti Notizie correlate Crisi Automotive a Cassino: l'allarme dei sindacati e le contromosse istituzionali per salvare l'indotto StellantisIl futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino e del relativo indotto è al centro di una fitta rete di mobilitazioni sindacali e politiche. Stellantis Cassino, la Regione incalza: «Basta incertezze, serve il piano industriale»Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino e la tenuta dell’intera filiera automotive della provincia di Frosinone sono tornati al centro del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crisi Stellantis, il PD Lazio: Subito un Consiglio Regionale straordinario per Cassino; Roma - Stellantis Cassino, Grossi illustra la crisi di un intero territorio alla direzione nazionale PD; Crisi Automotive a Cassino: l'allarme dei sindacati e le contromosse istituzionali per salvare l'indotto Stellantis; Crisi Stellantis, cancelli sempre chiusi e operai disperati. Trema anche l'indotto, ore decisive a Roma. Cassino si ferma ancora: Stellantis prolunga lo stop e trascina l’indotto nel baratroSi allunga ancora l’ombra della crisi sullo stabilimento Stellantis di Cassino a Piedimonte San Germano, dove i fermi produttivi continuano a colpire operai e aziende dell’intero hinterland industrial ... clubalfa.it Dongfeng salverà Cassino? Colloqui aperti per rilevare la fabbrica StellantisDongfeng salverà Cassino? Analizziamo i rumors sulla trattativa e il possibile impatto sulla fabbrica laziale di Stellantis. sicurauto.it Martedì 21 aprile si terrà il nuovo incontro in Regione Lazio sulla crisi Stellantis, che coinvolge migliaia di lavoratrici e lavoratori tra stabilimento, indotto e appalti. Il comunicato unitario di Cgil, Cisl e Uil. #CgilSocial - facebook.com facebook