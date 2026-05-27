Cassino controlli antidroga della Polizia | uomo trovato con hashish durante una verifica

Durante un controllo della Polizia nel Cassinate, un uomo è stato trovato in possesso di hashish. Le operazioni sono state parte di un’azione più ampia volta a contrastare il traffico di droga nella zona. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato sottoposto a procedimento amministrativo. Le forze dell’ordine proseguono con controlli mirati per verificare il rispetto delle norme contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Continuano le operazioni della Polizia di Stato nel Cassinate per contrastare il fenomeno della droga. Nell’ambito dei controlli predisposti dalla Questura di Frosinone, nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato un uomo residente nella zona, trovato in possesso di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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