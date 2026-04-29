Cassino controlli antidroga nelle scuole | trovato hashish in un bagno

Nella mattinata di ieri, a Cassino, sono stati effettuati controlli antidroga nelle scuole nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole sicure”. Durante un’ispezione, è stato rinvenuto hashish in un bagno di un istituto scolastico. Il servizio è stato disposto dal Questore della Provincia di Frosinone ed è stato condotto con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli edifici scolastici.

Nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole sicure”, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nella mattinata di ieri, la città di Cassino è stata interessata, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, da un servizio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Controlli antidroga nelle scuole, minorenne trovato con l'hashish dentro allo zainoRimane alta l'attenzione della polizia locale, che da qualche tempo sta affrontando il tema relativo allo spaccio e al consumo di sostanze... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Controlli a Cassino, città blindata nel weekend; Controlli antidroga, polizia di Stato in campo; Cassino (FR) - Servizi antidroga in tutta la provincia, denunciata una 45enne per detenzione e spaccio di cocaina; Lotta allo spaccio di droga: maxi controlli della polizia in tutta la provincia, nella rete stranieri e italiani. Controlli antidroga, polizia di Stato in campoProseguono, su disposizione del Questore in ambito provinciale, le attività della Polizia di Stato finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati legati agli stupefacenti. Dopo il recente seque ... ciociariaoggi.it Controlli antidroga in zona via Battisti: al setaccio diversi negoziAttività congiunta di Questura e polizia locale con il cane Conan. Interessate anche viale XX Settembre, via San Francesco, galleria Fenice e altre zone limitrofe ... triesteprima.it Buongiorno con la prima pagina di oggi #stellantisgroup #Frosinonecalcio #cronaca #cassino #Frosinone #RegioneLazio #CiociariaOggi #Cassino #blitz #sequestri #pedopornografia #profumi #ASL - facebook.com facebook