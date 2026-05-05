Cassino controlli antidroga della Polizia | hashish e violazioni al Codice della Strada

A Cassino, la Polizia sta portando avanti controlli specifici per verificare il rispetto delle norme sul traffico e per contrastare lo spaccio di droga. Durante i servizi, sono stati sequestrati alcuni quantitativi di hashish e sono state riscontrate diverse infrazioni al Codice della Strada. L’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta per garantire la sicurezza nelle aree interessate.