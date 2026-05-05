Cassino controlli antidroga della Polizia | hashish e violazioni al Codice della Strada
A Cassino, la Polizia sta portando avanti controlli specifici per verificare il rispetto delle norme sul traffico e per contrastare lo spaccio di droga. Durante i servizi, sono stati sequestrati alcuni quantitativi di hashish e sono state riscontrate diverse infrazioni al Codice della Strada. L’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta per garantire la sicurezza nelle aree interessate.
Proseguono i servizi mirati della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha contestato una sanzione amministrativa ad un soggetto che, ad un controllo, è stato trovato in possesso di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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