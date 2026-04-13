Febbre Dengue caso accertato in città | scatta la disinfestazione

È stato confermato un caso di Dengue in città, proveniente da un paese esterno. In risposta, le autorità locali hanno deciso di intervenire con un’operazione di disinfestazione nel quartiere di via Monte Suello. L’intervento è programmato per tre giorni, a partire da martedì 14 e fino a giovedì 16, e mira a prevenire ulteriori diffusione della malattia. La decisione è stata presa dopo una segnalazione dell’azienda sanitaria locale.

Un caso di Dengue importato dall’estero fa scattare le misure di prevenzione in città. Il Comune di Brescia, su segnalazione di Ats, ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione nella zona di via Monte Suello, in programma nelle giornate di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Virus Dengue, preoccupazione in Toscana. Scatta la disinfestazioneErano appena rientrati da un viaggio nel sud-est asiatico quando, tornati in Toscana, un uomo e una donna hanno accusato sintomi sospetti: malessere,... Lissone, Ats conferma due casi di Dengue: scatta la disinfestazione per 3 giorniLissone (Monza e Brianza), 28 marzo 2026 - Due casi di Dengue a Lissone, scattano 3 giorni consecutivi di disinfestazione in un'ampia fetta del...