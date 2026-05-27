Caso Santamaria consiglieri Pd | Fallimento etico e politico dell’amministrazione Mastella

Da anteprima24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione che condanna l’amministrazione in carica per il suo fallimento etico e politico, nel contesto del caso Santamaria. La seduta si è conclusa con una dichiarazione dei consiglieri del Partito Democratico, che hanno definito l’operato dell’amministrazione come insoddisfacente e fallimentare. La vicenda riguarda questioni di gestione e trasparenza, e la mozione rappresenta una presa di posizione ufficiale contro le scelte dell’attuale giunta.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Il Consiglio Comunale di lunedì ha certificato il fallimento politico ed etico di questa Amministrazione. Davanti al terremoto giudiziario che ha colpito il Comune con l’arresto del dirigente Santamaria – figura di diretta nomina fiduciaria del Sindaco – la Città si aspettava risposte, trasparenza e assunzione di responsabilità. Ha ricevuto solo fumo, arroganza e un silenzio imbarazzante. Dal Sindaco abbiamo assistito a un vero e proprio depistaggio politico. Invece di chiarire come sia stato possibile che il cuore amministrativo dell’Ente venisse travolto da una simile vicenda corruttiva, o di indicare misure per prevenire tali fenomeni, ha preferito lanciare fumogeni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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