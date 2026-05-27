Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione che condanna l’amministrazione in carica per il suo fallimento etico e politico, nel contesto del caso Santamaria. La seduta si è conclusa con una dichiarazione dei consiglieri del Partito Democratico, che hanno definito l’operato dell’amministrazione come insoddisfacente e fallimentare. La vicenda riguarda questioni di gestione e trasparenza, e la mozione rappresenta una presa di posizione ufficiale contro le scelte dell’attuale giunta.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Consiglio Comunale di lunedì ha certificato il fallimento politico ed etico di questa Amministrazione. Davanti al terremoto giudiziario che ha colpito il Comune con l’arresto del dirigente Santamaria – figura di diretta nomina fiduciaria del Sindaco – la Città si aspettava risposte, trasparenza e assunzione di responsabilità. Ha ricevuto solo fumo, arroganza e un silenzio imbarazzante. Dal Sindaco abbiamo assistito a un vero e proprio depistaggio politico. Invece di chiarire come sia stato possibile che il cuore amministrativo dell’Ente venisse travolto da una simile vicenda corruttiva, o di indicare misure per prevenire tali fenomeni, ha preferito lanciare fumogeni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso Santamaria, consiglieri Pd: “Fallimento etico e politico dell’amministrazione Mastella”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arresto di Gennaro Santamaria, i consiglieri: “Mastella prenda posizione”. Le reazioniSono state diffuse le reazioni dei consiglieri dopo l’arresto di Gennaro Santamaria.

Mastella su Santamaria: “Non e’ una questione politica”. Opposizione: “Amministrazione allo sbando”Il Consiglio Comunale di Benevento si è concluso senza decisioni significative, deludendo le aspettative di chi sperava in risultati rilevanti a un...

Temi più discussi: Caso Santamaria, in Consiglio Mastella difende l'amministrazione e avvisa il Pd: Mai alleati in città; Caso Santamaria, Mastella rompe col Pd: Mai alleati a Benevento. Il Consiglio diventa arena dello scontro politico; Caso Santamaria, Mastella a muso duro: Disonesto chi agita la responsabilità politica. Con voi non farò alleanze; Io il prossimo anno sarò contro di voi e solo il Padreterno può fermarmi. Mastella feroce contro l'opposizione sul caso Santamaria. I minotauri della politica non hanno lungo sguardo e faranno una brutta fine politica.

Caso Santamaria, il Consiglio Comunale dice no a commissione d’inchiesta. De Stasio: ‘Occasione sprecata’Il Consiglio Comunale di ieri, nel quale si è discusso anche della vicenda giudiziaria che ha investito alcuni dirigenti del Comune e della proposta tesa ad istituire una commissione consiliare d’ind ... ntr24.tv

Caso Santamaria, in Consiglio Mastella difende l’amministrazione e avvisa il Pd: Mai alleati in cittàIl caso Santamaria irrompe con forza nell’aula del Consiglio comunale di Benevento e accende lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito l’arresto dell’ex dirigente co ... ntr24.tv