Sono state diffuse le reazioni dei consiglieri dopo l’arresto di Gennaro Santamaria. In una nota ufficiale, i rappresentanti dell’assemblea chiedono che il ministro prenda una posizione chiara sulla vicenda. La comunicazione, di circa tre minuti di lettura, è firmata da dieci consiglieri di diversi schieramenti politici. Nessun dettaglio è stato fornito sulle accuse o sulle circostanze dell’arresto.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri Perifano, Fioretti, De Longis, De Lorenzo, Varricchio, Farese, Megna, Miceli, Sguera e Moretti. Esprimiamo profonda preoccupazione e sconcerto per l’arresto in flagranza del capo di gabinetto del Sindaco e dirigente del Comune Gennaro Santamaria. Siamo garantisti e attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, ma il resoconto esposto dagli organi inquirenti appare allarmante. Dinnanzi a ipotesi di fatti oggettivamente gravi chiediamo, pertanto, che il Sindaco e l’Amministrazione, in modo chiaro e netto, prendano posizione sull’accaduto. Siamo costretti purtroppo a ricordare che in questi anni, a più riprese, abbiamo lamentato, sul piano politico e amministrativo, la concentrazione di potere nelle mani di Santamaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arresto di Gennaro Santamaria, i consiglieri: “Mastella prenda posizione”. Le reazioni

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