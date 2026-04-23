Infrastrutture la partita del digitale dalla progettazione alla dismissione Ora correre

Nel corso di recenti audizioni, sono stati ascoltati quarantaquattro soggetti e sono stati acquisiti ventotto documenti riguardanti il settore delle infrastrutture. L’attenzione si è focalizzata sull’importanza del digitale e dell’intelligenza artificiale nella progettazione, gestione e dismissione di ponti, strade, porti e autostrade. La discussione evidenzia come questi elementi siano ormai considerati fondamentali per lo sviluppo e la manutenzione delle reti di trasporto.

Tredici audizioni, quarantaquattro soggetti coinvolti, ventotto documenti acquisiti. Al centro, un passaggio che ormai nessuno mette più in discussione: senza digitale e intelligenza artificiale infrastrutture, ponti, strade, porti e autostrade rischiano di restare imprigionate nella malattia che le attanaglia, l'assenza di manutenzione. Oltre a un grave ritardo nella performance competitiva del Paese. È il contenuto dell'indagine conoscitiva votata all'unanimità e presentata il 23 aprile a Palazzo Madama, curata dal vicepresidente dem della commissione Ambiente Lorenzo Basso con il sostegno bipartisan di tutto l'arco parlamentare.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Infrastrutture, la partita del digitale dalla progettazione alla dismissione. “Ora correre” Notizie correlate Guida operativa all’inserimento del PEI in formato digitale nel SIDI: dalla progettazione educativa alla gestione digitale del Piano Educativo IndividualizzatoLa guida analizza in modo sistematico la gestione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) nella piattaforma SIDI, collocandola all’interno del... Dalla progettazione alla gestione: perché le infrastrutture digitali non finiscono maiManutenzione, aggiornamenti e monitoraggio continuo nell’era delle reti intelligenti Quando si parla di infrastrutture digitali si tende a... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Giani, ‘con Salvini chiariamo tempi e impegni sulle infrastrutture’; Cloud sovrano, Bruxelles mette sul piatto 180 milioni: partita strategica per l’autonomia digitale europea; Salvini vecchio cuore rossonero: il ministero rinnova l'abbonamento a Sky Calcio e Sport per 1.188 euro; L’Italia diventa il cuore della rete dei trasporti in Europa. Le parole di Zelensky e la partita delle infrastruttureIl fronte europeo si rafforza quando molti si sarebbero aspettati segni di stanchezza e l'esaurimento dell'impegno a favore di Kyiv. E la partita delle infrastrutture si gioca ora in fase di guerra ma ... ilfoglio.it L’annuncio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto al question time in Senato. L’opera, ha ribadito, sarà pronta entro l’anno - facebook.com facebook La nuova puntata di Mappe Parlanti Questa puntata è dedicata al Golfo Persico/Arabico e al complesso sistema di porti, giacimenti e infrastrutture energetiche in prossimità dello strategico Stretto di Hormuz. A cura di @lauracanali2 x.com