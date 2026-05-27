Caso Poggi | intercettazione su yogurt e cereali di Garlasco

Un'indagine ha rivelato un’intercettazione in cui si parla di yogurt e cereali di Garlasco, sollevando domande su come l’indagato fosse a conoscenza dei dettagli della colazione. Inoltre, il DNA trovato sulle linguette degli yogurt ha riacceso l’attenzione, con gli investigatori che cercano di capire la sua rilevanza nel caso. Le conversazioni e i reperti genetici sono al centro delle indagini, che proseguono senza ulteriori dettagli ufficiali.

? Domande chiave Come ha fatto l'indagato a conoscere i dettagli della colazione?. Perché il DNA sulle linguette dello yogurt è tornato rilevante?. Cosa rivelano le tracce genetiche trovate sotto le unghie di Chiara?. Come possono i reperti conservati per diciotto anni influenzare il processo?.? In Breve Perito Denise Albani conferma DNA della vittima sulle linguette degli yogurt.. Genetista Marina Baldi contesta fragilità aplotipo Y trovato sotto le unghie.. Intercettazione del 21 marzo 2025 rivela dettagli sulla colazione in via Pascoli.. Reperti biologici conservati per 18 anni senza analisi immediate dopo il 2007.. Il 21 marzo 2025, un’intercettazione telefonica ha rivelato i soliloqui di Andrea Sempio riguardanti alcuni oggetti presenti nella colazione di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Caso Poggi, perché Andrea Sempio potrebbe essere rinviato a giudizio - Ore 14 Sera 08/01/2026

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