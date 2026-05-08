Durante il lavoro in semilibertà, Stasi è stato sorpreso dalla notizia riguardante un’intercettazione su Sempio. Dopo aver appreso la notizia, ha consultato i suoi legali. Il suo avvocato ha dichiarato che si stanno valutando eventuali misure, tra cui la sospensione della pena. La vicenda riguarda il caso di Garlasco e la reazione di Stasi si è verificata in carcere.

Sorpreso dalla notizia durante il lavoro in semilibertà, Stasi si confronta con i legali. Bocellari: “Valutiamo la possibile sospensione della pena” Alberto Stasi ha appreso della nuova svolta investigativa mentre si trovava al lavoro in regime di semilibertà in un’azienda privata nel centro di Milano. Erano da poco passate le 17:30 quando un messaggio della sua legale, Giada Bocellari, lo ha informato dell’intercettazione attribuita adAndrea Sempio. Un aggiornamento asciutto, arrivato mentre l’avvocata era impegnata in un convegno e non poteva parlare direttamente con il suo assistito. Poi la telefonata e la reazione fatta dilacrime, incredulitàe della necessità di capire cosa stesse accadendo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Garlasco, la reazione di Stasi in carcere dopo l’intercettazione su Sempio

Garlasco News: il Racis e il Profilo psicologico di Andrea Sempio

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