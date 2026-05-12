Caso Mps sulle chat frenata pure al Senato | il dossier rinviato di una settimana

Il dibattimento sul caso Mps si è interrotto ancora una volta, questa volta al Senato, con il rinvio del dossier di una settimana. La decisione riguarda la richiesta di accesso alle chat dell’ex direttore generale del Mef coinvolto nell’indagine sulla scalata di Mps a Mediobanca. Nessun passo avanti è stato fatto, lasciando in sospeso le indagini e le decisioni sulla questione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui