Caso Mps sulle chat frenata pure al Senato | il dossier rinviato di una settimana
Il dibattimento sul caso Mps si è interrotto ancora una volta, questa volta al Senato, con il rinvio del dossier di una settimana. La decisione riguarda la richiesta di accesso alle chat dell’ex direttore generale del Mef coinvolto nell’indagine sulla scalata di Mps a Mediobanca. Nessun passo avanti è stato fatto, lasciando in sospeso le indagini e le decisioni sulla questione.
Un’altra settimana di tempo. Un altro modo per rinviare ogni decisione e capire cosa fare, magari nel tentativo di far naufragare la richiesta di accedere al telefono dell’ex direttore generale del Mef, Marcello Sala, nell’ambito dell’indagine sulla scalata di Mps a Mediobanca. La Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato non ha deciso nulla, ma ha semplicemente scelto di rinviare ogni discussione a martedì prossimo. La Giunta di Palazzo Madama si è riunita oggi circa una settimana dopo quella della Camera. In quel caso si era deciso di rinviare in attesa che si esprimesse anche il Senato, in modo da poter uniformare il giudizio tra i due rami del Parlamento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il caso Mps arriva in Parlamento: la procura vuole vedere le chat di 9 deputati e senatori
Leggi anche: "Firmette amichevoli", chi si ricandida al Consiglio di Palazzo dei Giganti e il fiato dei boss sulle imprese: la settimana di Dossier
Argomenti più discussi: Indagine su Mps-Mediobanca, i pm chiedono di verificare le chat con i parlamentari dell'ex direttore generale del Mef; Il caso Mps rischia di arenarsi: frenata delle destre sulle chat; Mps, muro della destra sulle chat: La procura non le può leggere; L’autorizzazione alle chat su Mps-Mediobanca va negata alla procura. Intervista a Zanettin.
Il caso Mps arriva in Parlamento: la procura vuole vedere le chat di 9 politici, fra cui Giorgetti e Salvini. Nordio ha già fatto una legge contro l'intercettazione delle chat? #MPS #Giorgetti #Salvini #Nordio #6maggio x.com
Caso Mps-Mediobanca: Procura di Milano vuole leggere le chat di 9 parlamentari. Tra i nomi coinvolti: Giorgetti, Salvini, Freni, Leo, Fazzolari, Rixi, Centemero, Romeo (Lega) e Misiani (Pd). I magistrati hanno chiesto l’autorizzazione a Camera e Senato per facebook
Quattro giovani su 10 creano legami emotivi quando si confidano con l'IA: una proposta di legge vuole limitare il fascino dei chatbot - reddit.com reddit
Caso Mps, sulle chat frenata pure al Senato: il dossier rinviato di una settimanaLa Giunta per l'immunità del Senato rinvia di una settimana il dossier sul caso Mps e sulle chat dell'ex dirigente del Mef con 9 parlamentari. lanotiziagiornale.it