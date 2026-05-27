Caso Megan Gale il giurì boccia il ricorso di Fastweb | lo spot di Iliad non è concorrenza sleale

Il garante per la pubblicità ha respinto il ricorso di Fastweb contro uno spot di Iliad con Megan Gale, giudicandolo conforme al Codice di Autodisciplina. La decisione conferma che lo spot non configura concorrenza sleale e può continuare a essere trasmesso. Fastweb aveva contestato la pubblicità, ma l’Autorità ha ritenuto che non ci fossero elementi per bloccarla. La vicenda riguarda il settore delle telecomunicazioni e la pubblicità delle offerte.

Non c’è «contrasto con il Codice di Autodisciplina». Così ha deciso il garante per la pubblicità sul caso Megan Gale: lo spot di Iliad continuerà ad andare in onda porché secondo l’Autorità il ricorso di Fastweb non era fondato. La società aveva accusato Iliad di concorrenza sleale. La vertenza e da decisione. Secondo il Giurì, però, l’accusa non regge: non ci sarebbe alcun « contrasto con numerose norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e del codice civile», come aveva invece denunciato Fastweb nel suo ricorso. In quel documento i vertici di Fastweb – che dal 1° gennaio 2026 ha ufficialmente comprato Vodafone – sostenevano che la campagna di Iliad fosse «volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio, molto forte presso il target di riferimento». 🔗 Leggi su Open.online

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