Una nuova pubblicità di Iliad, con Megan Gale come protagonista, ha scatenato polemiche tra le compagnie telefoniche. Vodafone, ora Fastweb, ha accusato la campagna di pratiche di concorrenza sleale. La modella aveva già lavorato come volto pubblicitario di Omnitel e Vodafone tra il 1999 e il 2008, lasciando un ricordo duraturo nel pubblico. La pubblicità attuale ha riacceso il dibattito sulla competizione nel settore delle telecomunicazioni.

Sono passati oltre 20 anni ma l’immagine di Megan Gale che pubblicizza prima Omnitel e poi Vodafone, dal 1999 al 2008, è ben impressa nella mente di millennial e boomer. Oggi per la loro gioia la modella è tornata a pubblicizzare una linea telefonica, la concorrente Iliad. Nella clip la modella e attrice cammina con un vestito rosso fuoco per le strade di una città tra i passanti increduli. Viene fermata e le chiedono ‘cosa ci fai in questo spot?’. “Ho deciso di cambiare”, risponde lei dirigendosi verso un negozio Iliad. Il claim è quello di tutti gli spot delle compagnie telefoniche e propone un passaggio di operatore telefonico a prezzi vantaggiosi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Megan Gale protagonista del nuovo spot Iliad fa litigare le compagnie telefoniche. Vodafone (ora Fastweb) infuriata: “Concorrenza sleale”

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