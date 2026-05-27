Caso Lovati | l’ex legale difende le sue parole e rifiuta il patteggiamento
L’ex legale coinvolto nel caso Lovati ha deciso di non accettare il patteggiamento, mantenendo le sue dichiarazioni nonostante le accuse di diffamazione. La questione riguarda come una riflessione o un commento privato possa essere considerato un reato penale. La decisione di respingere l’accordo deriva dalla volontà di proseguire il processo e contestare le accuse, anche se non sono stati resi noti dettagli sulle sue motivazioni specifiche.
? Domande chiave Perché Lovati rifiuta il patteggiamento nonostante le accuse di diffamazione?. Come può una riflessione privata diventare un reato penale?. Quanto dovranno pagare gli avvocati Giarda per il danno d'immagine?. Cosa rivelerà il dibattimento sulla presunta macchinazione del 2016?.? In Breve Avvocati Giarda chiedono 116mila euro di risarcimento per danni d'immagine allo studio.. Dibattimento pubblico fissato a Milano per il prossimo 14 settembre.. Rapporto professionale tra Lovati e Andrea Sempio interrotto lo scorso ottobre.. Riferimento al decreto di archiviazione del 2017 emesso dal gup Lambertucci.. Massimo Lovati risponde alle accuse di diffamazione davanti ai cronisti a Milano, ribadendo la tesi sulla macchinazione che coinvolse Andrea Sempio nel 2016. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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