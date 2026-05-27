Caso Lovati | l’ex legale difende le sue parole e rifiuta il patteggiamento

Notizia in breve

L’ex legale coinvolto nel caso Lovati ha deciso di non accettare il patteggiamento, mantenendo le sue dichiarazioni nonostante le accuse di diffamazione. La questione riguarda come una riflessione o un commento privato possa essere considerato un reato penale. La decisione di respingere l’accordo deriva dalla volontà di proseguire il processo e contestare le accuse, anche se non sono stati resi noti dettagli sulle sue motivazioni specifiche.