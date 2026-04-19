Il senatore del Movimento 5 Stelle ha deciso di evitare il confronto diretto, preferendo comunicare esclusivamente in forma scritta. La scelta è arrivata in risposta alle domande emerse durante le audizioni in Commissione Antimafia relative alla gestione delle attività e alle posizioni prese dal politico. Nessuna dichiarazione pubblica o intervento orale è stato effettuato, lasciando così i quesiti senza risposta diretta.

Il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato ha scelto di declinare ogni tentativo di confronto diretto con, preferendo ribadire le proprie posizioni attraverso comunicazioni scritte piuttosto che rispondere ai quesiti emersi sulla gestione delle audizioni in Commissione Antimafia. La decisione arriva dopo le critiche mosse dal parlamentare nei confronti dei media ritenuti vicini alla maggioranza, un attacco che ha sollevato dubbi sulla precisione dei fatti esposti riguardo all’ex magistrato Gioacchino Natoli e alle modalità con cui sono stati gestiti i temi relativi alle stragi e ai legami tra criminalità e imprenditoria. Le discrepanze sulle modalità di udienza e i contenuti della Commissione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Antimafia: Scarpinato rifiuta il confronto e difende i fatti

Notizie correlate

La doppia verità di Scarpinato smontata in AntimafiaIl procuratore capo di Caltanissetta Salvatore de Luca demolisce le indagini del senatore M5s sul dossier mafia-appalti sebbene fosse una delle...

Leggi anche: Scarpinato rivuole l'abuso d'ufficio e lo scioglimento dell'Antimafia

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Antimafia, Scarpinato: In Commissione fantastorie e processi paralleli senza contraddittorio; L'affondo di Scarpinato (M5s) 'sciogliere la commissione Antimafia'; Antimafia, Russo (FdI): Triste e cinico insultare i figli di Borsellino, opportuno che Scarpinato si dimetta.

Capezzone su Scarpinato: oltre a dimettersi chieda scusaI grillini sono cascati male. Hanno provato a intimidire Il Tempo, e hanno sbagliato due volte. Una prima volta, perché qui non si spaventa ... iltempo.it

M5S, dopo l’affaire delle mascherine arriva il caso dell’Antimafia. Non c’è pace per il Co...Le intercettazioni tra l’ex magistrato Gioacchino Natoli e il senatore M5S Roberto Scarpinato sono solo l’ultima grana per Giuseppe Conte. Il leader pentastellato stava vivendo un momento d’oro tra il ... msn.com

Il Tempo Quotidiano. . Ecco la nostra risposta alla fatwa grillina contro Il Tempo: il caso delle audizioni preparate Il Tempo torna oggi in edicola con l’inchiesta esclusiva sulla “Trattativa” contro l’Antimafia, che ieri ha fatto scattare una fatwa grillina contro il no - facebook.com facebook

Un'Antimafia intossicata. Dal caso di Antonello Montante all'arresto di Roberto Helg fino alle razzie di Silvana Saguto. Dalla relazione finale della Commissione parlamentare Antimafia presidente Rosy Bindi. Sul Domani nel Blog Mafie x.com