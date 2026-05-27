Caso Garlasco perizia della difesa | ‘Impossibile il killer sulle scale

Una perizia della difesa nel caso Garlasco sostiene che sia impossibile che il killer sia salito o sceso dalle scale. La relazione analizza i movimenti dell'assassino secondo la ricostruzione, evidenziando che il luminol non ha rilevato tracce nel lavandino della cucina. La perizia mette in discussione alcune ipotesi sulla scena del crimine, focalizzandosi sui dettagli delle tracce e dei movimenti dell’indagato.

? Punti chiave Come cambiano i movimenti dell'assassino secondo la nuova perizia BPA?. Perché il luminol non ha rilevato tracce nel lavandino della cucina?. Quanto tempo è passato realmente tra l'aggressione e il decesso?. Quali prove mettono in dubbio l'imputazione di Andrea Sempio?.? In Breve Consulente Palmegiani contesta l'uso del lavandino cucina per assenza di reazioni al luminol.. Medico Pelosi stima sopravvivenza limitata a pochi minuti dopo l'aggressione subita.. Difesa contesta impronta palmare 33 per mancanza di chiarezza tecnica.. Avvocati Cataliotti e Taccia preparano la strategia contro il rinvio a giudizio.. A Garlasco, le nuove perizie tecniche depositate dai legali di Andrea Sempio mettono in discussione la ricostruzione della Procura di Pavia sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio

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Caso Garlasco, il mistero degli appunti sull'archiviazione di Sempio e la nuova perizia: gli ultimi aggiornamenti x.com

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