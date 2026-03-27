Garlasco per la Bpa del Ris di Cagliari Chiara uccisa da un solo killer e con un ultimo colpo sulle scale
Secondo le ultime indiscrezioni, le analisi condotte dai RIS di Cagliari indicano che l’omicidio si sarebbe consumato per mano di un solo aggressore. La ricostruzione degli investigatori suggerisce inoltre che il colpo conclusivo potrebbe essere stato sferrato mentre la vittima si trovava sulle scale. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Nuovi elementi emergerebbero sul delitto di Garlasco secondo le indiscrezioni relative alla Bpa eseguita dai Ris di Cagliari: la conferma della presenza di un solo killer e dell’uso di un’unica arma, con le analisi che riconducono a un martello. Si ipotizzerebbe, inoltre, un possibile colpo finale alla vittima inferto sulle scale, ma restano dubbi sulla dinamica. Garlasco, le analisi dei Ris di Cagliari Cosa può emergere dalla Bpa L’arma del delitto: torna l’ipotesi del martello Ipotesi ultimo colpo sulle scale Garlasco, le analisi dei Ris di Cagliari A quasi vent’anni dal delitto avvenuto a Garlasco, com’è noto la Procura di Pavia ha disposto ulteriori approfondimenti affidati ai Ris di Cagliari, con l’obiettivo di rivedere la dinamica dell’aggressione attraverso strumenti più avanzati. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Le indiscrezioni sulla consulenza della Professoressa Cattaneo in merito alle lesioni da difesa” sul corpo di Chiara vanno inserite in un contesto investigativo più ampio, e messe in correlazione con la BPA dei Ris di Cagliari. Io mio intervento a Mattino 5 su Ca x.com