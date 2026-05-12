Garlasco cosa c’è di nuovo nella Bpa del Ris di Cagliari | Chiara Poggi fatta scivolare dal killer sulle scale

Nella relazione del 2025 del colonnello Andrea Berti riguardante il delitto di Garlasco, si indica che Chiara Poggi sarebbe stata colpita inizialmente vicino all’ingresso di casa, prima di essere trascinata giù per le scale della cantina. La dinamica dell’omicidio viene così rivista rispetto alle versioni precedenti e vengono forniti nuovi dettagli sui movimenti della vittima durante l’aggressione. La relazione si basa su elementi raccolti nel corso delle indagini e delle analisi forensi condotte nel tempo.

Cosa emerge dalla Bpa redatta dal colonnello Andrea Berti nel settembre del 2025 sul delitto di Garlasco: viene riscritta la dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi, che sarebbe stata colpita prima vicino all'ingresso di casa e poi trascinata giù per le scale della cantina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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