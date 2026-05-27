Caso Garlasco i consulenti di Sempio | Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l' aggressione

Notizia in breve

I consulenti della difesa di Andrea Sempio hanno affermato che il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi non prova un'aggressione. La difesa ha presentato questa tesi nell'ambito dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, cercando di contestare le prove a carico dell'indagato. La discussione si concentra sui risultati delle analisi genetiche e sulla loro interpretazione nel contesto delle accuse. La posizione della difesa mira a mettere in dubbio la validità delle prove genetiche utilizzate nel procedimento.