Caso Garlasco i consulenti di Sempio | Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l' aggressione

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I consulenti della difesa di Andrea Sempio hanno affermato che il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi non prova un'aggressione. La difesa ha presentato questa tesi nell'ambito dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, cercando di contestare le prove a carico dell'indagato. La discussione si concentra sui risultati delle analisi genetiche e sulla loro interpretazione nel contesto delle accuse. La posizione della difesa mira a mettere in dubbio la validità delle prove genetiche utilizzate nel procedimento.

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La difesa di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi, prova a smontare l'impianto accusatorio. Nelle conclusioni della consulenza genetica depositata presso la procura di Pavia nell'ambito della chiusura delle indagini, la relazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Delitto di Garlasco: La perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi

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