Quattordici persone sono state arrestate tra Italia e Albania nell’ambito di un’indagine sull’omicidio di un uomo. Le forze dell’ordine hanno eseguito i fermi collegando i sospettati a un’organizzazione criminale che gestiva lo spaccio e ha coordinato l’omicidio. Secondo le indagini, il corpo della vittima è stato nascosto dopo il delitto, mentre un boss albanese avrebbe diretto le operazioni di spaccio e criminalità.

? Domande chiave Chi è il boss albanese che coordinava lo spaccio a Barletta? Come hanno fatto i criminali a nascondere il corpo di Francesco? Perché l'organizzazione coinvolgeva cellule operative fino in Spagna? Quali legami uniscono il clan di Kamberi ai complici italiani??? In Breve Igli Kamberi gestiva lo spaccio a Barletta e il riciclaggio tra Italia e Albania. Vittima scomparsa il 25 aprile 2025 e ritrovata in un casolare a Canosa. Due italiani di Barletta aiutavano il clan a occultar . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Diviesti: 14 arresti tra Italia e Albania per l’omicidio

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