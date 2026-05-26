14 arresti tra la Puglia e l’Albania per l’omicidio di Francesco Diviesti

Quattordici persone sono state arrestate tra la Puglia e l’Albania nell’ambito di un’indagine della Dda di Bari e dell’autorità giudiziaria di Tirana. Le misure cautelari sono state emesse in relazione all’omicidio di Francesco Diviesti. L’indagine ha coinvolto entrambe le giurisdizioni e ha portato all’arresto di soggetti sospettati di aver partecipato all’omicidio. I dettagli dell’indagine e le accuse sono ancora in fase di sviluppo.

Quattordici persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Bari, in collaborazione con l’autorità giudiziaria di Tirana. Al centro dell’inchiesta c’è l’omicidio di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile 2025 e ritrovato cadavere quattro giorni dopo in un rudere delle campagne del nord Barese. E su un gruppo organizzato, con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania. Degli indagati uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all’obbligo di firma e gli altri in carcere. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa in Procura a Bari alle 10:30. 🔗 Leggi su Open.online

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