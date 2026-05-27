Il Papa ha firmato un chirografo che istituisce una commissione con poteri straordinari per la gestione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. La decisione arriva dopo la scoperta di ammanchi finanziari superiori a 200 milioni di euro. La commissione avrà il compito di supervisionare e risanare la situazione economica della fondazione, senza coinvolgere direttamente altri soggetti. La misura mira a garantire la continuità delle attività e la trasparenza nella gestione dei fondi.

Papa Leone XIV ha varato un Chirografo che impone una commissione con poteri straordinari per gestire la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, dopo che sono emersi ammanchi superiori a 200 milioni di euro. L’intervento diretto della Santa Sede mira a cambiare radicalmente il modello di governance dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, superando i precedenti sistemi di controllo interno ritenuti insufficienti dal Pontefice. Il piano di gestione diretta per coprire il buco di 200 milioni. La decisione presa dalla massima autorità vaticana non è una semplice nota di cortesia, ma un atto che trasforma la gestione della struttura sanitaria pugliese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Casa Sollievo: il Papa reagisce al buco di 200 milioni

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