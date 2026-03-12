Casa Sollievo | 32 milioni di credito ribaltati in debito

A San Giovanni Rotondo, il direttore generale di Casa Sollievo ha comunicato che un credito di 32 milioni di euro è stato trasformato in debito. La notizia arriva mentre si intensificano le preoccupazioni sulla gestione dei fondi destinati alle funzioni non tariffate. La questione ha suscitato un certo fermento tra le autorità regionali e sanitarie coinvolte nella vicenda.

La tensione si è fatta palpabile a San Giovanni Rotondo, dove il direttore generale Gino Gumirato ha lanciato un monito diretto alla Regione Puglia e all’Asl Foggia riguardo alla gestione dei fondi per le funzioni non tariffate. Il cuore del dissidio risiede in una delibera del 3 marzo che ribalta i ruoli: invece di ricevere un credito di 32,2 milioni di euro, la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza viene invitata a restituire 20 milioni di euro all’amministrazione regionale. La posizione dell’Irccs è netta: la risoluzione della crisi dipende esclusivamente dal rispetto delle leggi esistenti e dalla coerenza con le delibere pregresse, altrimenti si aprirà la strada al contenzioso giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casa Sollievo: 32 milioni di credito ribaltati in debito Articoli correlati Comuni in crisi: 8 miliardi di debito, 8 milioniIl bilancio dei comuni italiani registra un dissesto finanziario che ha superato la soglia degli 8 miliardi di euro, coinvolgendo direttamente quasi... Credito alle imprese. Il Fondo di garanzia: "Disponibili 7 milioni"L’assessore regionale a sviluppo economico e credito, Giacomo Bugaro, chiude la conferenza di Palazzo Raffaello (Ancona) sottolineando che "l’effetto... Altri aggiornamenti su Casa Sollievo Argomenti discussi: Far West a Casa Sollievo della Sofferenza (Mancano solo i cowboys e gli indiani…). Casa Sollievo: Certificazione delle funzioni non tariffate, la Regione Puglia dovrà rispettare la normativa vigente e le proprie delibereIl 27 dicembre 2025, presso il Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Arre di Crisi (SEPAC) della Regione Puglia, alla presenza dell’allora presidente Michele Emiliano, su convocazione ... manfredonianews.it CASA SOLLIEVO Certificazione delle funzioni non tariffate, Casa Sollievo: La Regione dovrà rispettare la normativaL’ospedale ha sottolineato di essere l’unico soggetto ad aver rispettato gli accordi del 27 dicembre 2025 con la Regione ... statoquotidiano.it