Caso arbitri Serie A aperta un’indagine su voti e dismissioni | c’entra Ferrieri Caputi

Notizia in breve

La procura di Milano e quella federale hanno aperto un’indagine riguardante i voti e le dismissioni degli arbitri in Serie A. Tra i nomi coinvolti figura anche quello di una donna arbitro, Ferrieri Caputi. L’esposto ricevuto fa riferimento a presunte irregolarità nelle decisioni e nelle valutazioni degli arbitri, con particolare attenzione alle procedure di nomina e alle eventuali influenze esterne. La procura sta analizzando i documenti e le registrazioni raccolte.