Caso arbitri Serie A aperta un’indagine su voti e dismissioni | c’entra Ferrieri Caputi
La procura di Milano e quella federale hanno aperto un’indagine riguardante i voti e le dismissioni degli arbitri in Serie A. Tra i nomi coinvolti figura anche quello di una donna arbitro, Ferrieri Caputi. L’esposto ricevuto fa riferimento a presunte irregolarità nelle decisioni e nelle valutazioni degli arbitri, con particolare attenzione alle procedure di nomina e alle eventuali influenze esterne. La procura sta analizzando i documenti e le registrazioni raccolte.
Un nuovo caso arbitri in Serie A. Nell’esposto inviato alla procura di Milano e a quella federale della Federcalcio, firmato da Guido Alfonsi, presidente della Sezione Aia (associazione italiana arbitri) dell’Aquila, si legge che è stata “ data una valutazione negativa a Maria Sole Ferrieri Caputi in Lazio-Pisa per favorire la dismissione dell’arbitro Dionisi “. Caso arbitri Serie A, indagine sulla valutazione data a Ferrieri Caputi. Secondo quanto riportato da Repubblica: L’esposto punta a evidenziare “condotte penalmente rilevanti riguardanti le modalità delle dismissioni dai ruoli Can (Commissione Arbitri Nazionale) dell’arbitro Federico Dionisi, che lasciano, a tacer d’altro, perplessi per le modalità con cui appaiono evidentemente pianificate”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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