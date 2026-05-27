La Procura federale della Figc ha aperto un’indagine sull’arbitro Ferrieri Caputi, dopo che il suo voto è stato giudicato troppo basso in una recente partita di Serie A. La decisione arriva a seguito di contestazioni riguardo alle valutazioni fornite durante l’incontro, che hanno sollevato dubbi sulla trasparenza del processo di assegnazione dei voti. L’indagine mira a verificare eventuali irregolarità o anomalie nel sistema di valutazione degli arbitri. Nessuna altra informazione sui dettagli delle modalità dell’indagine è stata resa nota.

Guido Alfonsi, presidente della Sezione Aia dell’Aquila, ha presentato un esposto su presunte anomalie nell’ultima giornata di campionato Arbitri di Serie A ancora nell’occhio del ciclone. La Procura federale della Figc ha aperto un fascicolo di indagine a seguito di un esposto inviato dal presidente della Sezione Aia dell’Aquila, Guido Alfonsi, secondo il quale sarebbero emerse delle anomalie nell’ultima giornata di campionato di Serie A. Alfonsi ricostruisce un cambio di designazione dell’osservatore arbitrale, figura che assegna per l’Aia i voti alle prestazioni degli arbitri. Un sistema, questo, che consente di determinare una classifica di rendimento dei direttori di gara, così da stabilire chi di loro viene confermato o meno a fine stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arbitri, “voto basso per Ferrieri Caputi”: indaga la Figc

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