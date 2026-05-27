È stato presentato un esposto alla FIGC riguardante il caso Dionisi, coinvolgendo questioni legate agli arbitri. L'atto è stato depositato per segnalare presunte irregolarità o comportamenti discutibili durante le partite. La FIGC esaminerà ora la documentazione e valuterà eventuali provvedimenti o approfondimenti. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti specifici dell'esposto o sulle possibili conseguenze future.

di Francesco Spagnolo Caso arbitri, presentato un esposto alla FIGC per il caso Dionisi. Ecco il motivo e cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. Una nuova tempesta si abbatte sull’Associazione Italiana Arbitri, minando la stabilità del settore e del designatore ad interim Dino Tommasi. Al centro della vicenda c’è il caso arbitri, esploso dopo l’esposto presentato da Guido Alfonsi, presidente della Sezione dell’Aquila, alla Procura Federale e al magistrato milanese Maurizio Ascione. L’attenzione si concentra sulla discussa dismissione dall’organico CAN A-B del fischietto Federico Dionisi, una mossa che ha spinto la Procura FIGC a inaugurare tempestivamente un fascicolo esplorativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso arbitri, esposto alla FIGC per il caso Dionisi: il motivo e cosa succederà in futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO ARBITRI IN SERIE A: ROCCHI INDAGATO PER FRODE SPORTIVA

Notizie e thread social correlati

Arbitri, esposto alla Procura FIGC per il caso Dionisi: trema l’AIA. Cosa sta succedendoÈ stato presentato un esposto alla Procura FIGC riguardo al caso Dionisi, coinvolgendo direttamente gli arbitri.

I legali dei tifosi del Napoli «Ignorato l’esposto alla Figc dopo il caso di Bergamo»I legali dei tifosi del Napoli hanno segnalato di aver presentato un esposto alla FIGC in seguito al caso arbitrale di Bergamo, ma affermano che...

Temi più discussi: Arbitri, scoppia il caso graduatorie: esposto al procuratore Ascione e alla FIGC per la situazione di Dionisi; Rissa sugli spalti durante Palermo-Catanzaro tra il figlio di Ciro Polito e tifosi rosanero: pugni in tribuna, cosa è successo; Maldini riparte dalla Turchia? Incontro per il Fenerbahce e anche Leao può seguirlo; Marotta: Cardinale? La risposta ironica la tengo per la prossima cattiveria.

Scoppia il caso sulle graduatorie dei direttori di gara. Guido Alfonsi, avvocato e presidente della Sezione AIA ha inviato un esposto ufficiale al Procuratore della Repubblica di Milano,Ascione #AIA #FIGC #Arbitri #SerieA #Dionisi #FerrieriCaputi #CalcioItalian x.com

Caso arbitri, esposto alla FIGC per il caso Dionisi: il motivo e cosa succederà in futuroCaso arbitri, presentato un esposto alla FIGC per il caso Dionisi. Ecco il motivo e cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane ... juventusnews24.com

Caso arbitri AIA: esposto e indagine su voti e designazioniEsplode il caso AIA: esposto in Procura su voti arbitrali e designazioni sospette. Ferrieri Caputi e Dionisi al centro del caso. europacalcio.it