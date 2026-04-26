I legali dei tifosi del Napoli Ignorato l’esposto alla Figc dopo il caso di Bergamo

I legali dei tifosi del Napoli hanno segnalato di aver presentato un esposto alla FIGC in seguito al caso arbitrale di Bergamo, ma affermano che questa richiesta non sarebbe stata presa in considerazione. La vicenda riguarda decisioni arbitrali contestate durante la partita e ha riacceso le discussioni all’interno della squadra e tra i supporter. La questione è tornata a essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio, suscitando nuove polemiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il caso arbitrale torna a far discutere in casa Napoli, riaccendendo una polemica che sembrava archiviata. Come riporta Il Mattino, tutto nasce dalla gara del 22 febbraio contro l’Atalanta, quando un gol di Gutierrez fu annullato per un presunto fallo su Hojlund. Il Mattino ricorda come il contatto con Hien venne ritenuto sufficiente per invalidare la rete che avrebbe portato gli azzurri sul doppio vantaggio. Un episodio che ha inciso sull’andamento della gara. Il Mattino sottolinea come l’Atalanta riuscì poi a ribaltare il risultato, frenando la corsa del Napoli verso la vetta.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - I legali dei tifosi del Napoli «Ignorato l’esposto alla Figc dopo il caso di Bergamo» Notizie correlate Leggi anche: VAR sotto accusa dopo Atalanta-Napoli: esposto alla FIGC, Cesari contesta il gol di Pasalic Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli-Cremonese 4-0, il commento dei tifosi: McTominay migliore in campo in assoluto. Si sono riscattati; Calcio, tensione fra tifosi del Napoli e dell'Hellas Verona. Lanciati fumogeni; Gianluca Rocchi indagato: bufera nel mondo degli arbitri; Napoli-Lazio 0-2, il commento dei tifosi: Inqualificabile. Una delle partite più brutte delle ultime due stagioni. I legali dei tifosi del Napoli «Ignorato l’esposto alla Figc dopo il caso di Bergamo»Il caso arbitrale torna a far discutere in casa Napoli, riaccendendo una polemica che sembrava archiviata. Come riporta Il Mattino, tutto nasce dalla gara del 22 febbraio contro l’Atalanta, quando un ... napolipiu.com Napoli, la Curva A e i divieti di trasferta: cresce la protesta dei tifosi contro le restrizioni territorialiDa più turni di campionato, la Curva A ha scelto una forma di protesta costante e simbolica: uno striscione esposto in ogni gara, dentro e fuori dal Maradona. gonfialarete.com Spazio Napoli - facebook.com facebook #Napoli- #Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: "Dipende da noi" x.com