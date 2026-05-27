Arbitri esposto alla Procura FIGC per il caso Dionisi | trema l’AIA Cosa sta succedendo

È stato presentato un esposto alla Procura FIGC riguardo al caso Dionisi, coinvolgendo direttamente gli arbitri. L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) si trova sotto pressione a causa di questa denuncia. La questione riguarda presunte irregolarità e comportamenti contestati nel contesto delle decisioni arbitrali. La Procura FIGC ha avviato indagini per chiarire i fatti e verificare eventuali irregolarità legate all’episodio. La situazione sta creando preoccupazione tra gli ufficiali di gara.

Arbitri, presentato un esposto alla Procura FIGC per il caso Dionisi: l’AIA trema. Cosa sta accadendo davvero. Nuova bufera sull’AIA che rischia di destabilizzare ulteriormente il mondo arbitrale italiano e il nuovo designatore ad interim Dino Tommasi. Guido Alfonsi, presidente della Sezione dell’Aquila, ha formalmente presentato un esposto alla Procura Federale e al pm milanese Maurizio Ascione. Oggetto dell’indagine è la sospetta dismissione dai ruoli CAN A-B dell’arbitro Federico Dionisi. La Procura FIGC ha tempestivamente aperto un fascicolo esplorativo per fare luce sulla vicenda. Tutto questo si innesta nel delicato momento storico dell’Associazione, segnato dal mancato commissariamento da parte del Coni e dalla recente auto-sospensione di Gianluca Rocchi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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SCANDALO ARBITRI IN SERIE A: ROCCHI INDAGATO PER FRODE SPORTIVA

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