A Castelfiorentino, più persone sono state aggredite nelle ultime settimane. La Lega chiede strumenti più severi per allontanare chi delinque. La situazione ha suscitato reazioni politiche, con alcuni membri che sottolineano che i problemi di integrazione e di accoglienza sono alla base delle violenze. Nessuna informazione su eventuali indagini o arresti. La cronaca si concentra sui fatti recenti di aggressione e sulle proposte di intervento politico.

"Su quanto sta avvenendo a Castelfiorentino siamo profondamente dispiaciuti ma non certo sorpresi. È evidente da tempo ormai che ci stiamo portando dietro problematiche pregresse di integrazione difficile ma di accoglienza fin troppo facile". E’ così che i consiglieri comunali della Lega Susi Giglioli, Angelo Fiore e Stefano Burgassi si sono espressi a seguito degli ultimi episodi di aggressione segnalati da alcuni residenti e risalenti perlopiù alla scorsa domenica. "Ci troviamo di fronte a situazioni complesse nelle quali, in molti casi, la cittadinanza acquisita spesso con facilità rendono estremamente difficile intervenire con espulsioni rapide o misure realmente deterrenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso aggressioni, Lega: "Servono strumenti per cacciare chi delinque"

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