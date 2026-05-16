Centri estivi e autismo Fiazza Lega | Servono più strumenti per l’inclusione
Un consigliere regionale della Lega ha presentato un’interrogazione in Regione per chiedere maggiori risorse e strumenti dedicati all’inclusione dei bambini con disabilità nei centri estivi. La richiesta nasce dall’osservazione che le difficoltà quotidiane di questi bambini richiedono interventi specifici e adeguati. La proposta si concentra sulla necessità di migliorare le modalità di accoglienza e supporto nelle strutture dedicate, per favorire un’esperienza più inclusiva durante il periodo estivo.
“Quando si parla di inclusione bisogna partire da chi vive certe difficoltà ogni giorno”. Da qui la richiesta del consigliere regionale della Tommaso Fiazza, che ha presentato un’interrogazione in Regione per chiedere maggiori attenzioni nei confronti dei bambini con disabilità, in particolare di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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