Centri estivi e autismo Fiazza Lega | Servono più strumenti per l’inclusione

Un consigliere regionale della Lega ha presentato un’interrogazione in Regione per chiedere maggiori risorse e strumenti dedicati all’inclusione dei bambini con disabilità nei centri estivi. La richiesta nasce dall’osservazione che le difficoltà quotidiane di questi bambini richiedono interventi specifici e adeguati. La proposta si concentra sulla necessità di migliorare le modalità di accoglienza e supporto nelle strutture dedicate, per favorire un’esperienza più inclusiva durante il periodo estivo.

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