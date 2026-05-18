Casei Gerola la lezione dei carabinieri per prevenire truffe ad anziani e furti

A Casei Gerola, in provincia di Pavia, i carabinieri hanno organizzato un incontro dedicato agli anziani per fornire indicazioni su come riconoscere e prevenire truffe e furti. Durante l’appuntamento sono stati condivisi consigli pratici riguardo alle modalità di comportamento da adottare in situazioni sospette e alle precauzioni da prendere in casa. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini più anziani sui rischi e fornire strumenti concreti per difendersi da eventuali tentativi di raggiro o furto.

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Casei Gerola (Pavia), 18 maggio 2026 - Consigli pratici e suggerimenti utili per evitare le truffe, ma anche i furti. Prosegue l'impegno dei carabinieri negli incontri con le fasce più vulnerabili, in particolare con gli anziani, con l'obiettivo della prevenzione dei reati purtroppo più diffusi. Nei giorni scorsi uno di questi incontri rivolti alla cittadinanza si è tenuto in Comune a C asei Gerola, con il comandante della locale Stazione (della Compagnia di Voghera), maresciallo Adamo Besante, che ha dialogato con una cinquantina circa di persone presenti, spiegando le tecniche più comuni usate dai malintenzionati e le migliori strategie di difesa per ogni circostanza potenzialmente sospetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casei Gerola, la lezione dei carabinieri per prevenire truffe ad anziani e furti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Truffe e furti agli anziani, giornata di formazione con i carabinieriNel pomeriggio del 9 aprile, presso la sede del centro anziani di Cordenons, in viale Dolomiti, si è svolto un incontro tra i Carabinieri della... Leggi anche: Spaccio di cocaina: tre persone arrestate a Casei Gerola