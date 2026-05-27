Case popolari e housing sociale dalla Regione altri 183 milioni | Più sostegno alle famiglie fragili

Notizia in breve

La Regione ha approvato una riprogrammazione del programma Fesr Sicilia 2021-2027, destinando circa 183 milioni di euro in più all’edilizia sociale e alle case popolari. La modifica mira a rafforzare il sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso investimenti in housing sociale. La somma totale destinata a questa priorità è stata così aumentata, senza modificare altre parti del programma. La decisione è stata presa dalla giunta regionale.