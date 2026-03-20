L’emergenza abitativa al centro delle politiche edilizie | dalla Regione piano da 96 milioni per l’housing sociale

La Regione ha approvato un piano da 96 milioni di euro destinato all’housing sociale, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa. La decisione arriva in un momento in cui le questioni legate agli alloggi sono al centro delle politiche edilizie locali. La fiera, che si svolge in città, mette in mostra le caratteristiche tipiche del territorio bergamasco, attirando visitatori e operatori del settore.

Una fiera che coglie nel segno l’animo bergamasco, che ne esalta le peculiarità e che ne eleva le competenze fino a un livello europeo, quello che per forza di cose oggi deve essere il riferimento: all’appuntamento con il suo 30esimo anni di attività, Edil 2026 Next si propone come momento principe per tutto il settore edilizio, non solo come occasione per mettersi in mostra ma anche, se non soprattutto, per confrontarsi e fare fronte comune nella ricerca di risposte quantomai urgenti per la crescita, la competitività e per l’introduzione di nuovi modelli che possano rappresentare la cifra futura per tutta la filiera. Tornata nel 2024, dopo 12 anni di sospensione, Edil è stata subito in grado di riportare al centro del dibattito uno dei settori più rappresentativi, numericamente e simbolicamente, dell’economia bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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